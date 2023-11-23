التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه، نائب وزير خارجية جمهورية كوستاريكا السفير الخاندرو سولانو أورتيز.

وعُقدت جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية كوستاريكا.

وبحث الجانبان خلال الجولة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر جولة المشاورات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو غير المقيم لدى جمهورية كوستاريكا الدكتور حسن بن محمد الأنصاري.