أطلقت هيئة الحكومة الرقمية أمس (الأربعاء)، «برنامج الشمولية الرقمية»، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لرفع نسبة استخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن للخدمات الحكومية الرقمية باستقلالية وأمان، عن طريق تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية، وتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكَرة تواكب حاجاتهم. وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد محمد الصويان، بأن برنامج الشمولية الرقمية يسعى إلى تسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن إلى الخدمات وتفاعلهم معها من خلال عدد من المبادرات تتضمن إصدار معايير الوصول الرقمي، ومتابعة الالتزام بها من خلال «مؤشر نضج التجربة الرقمية» للمنصات الرقمية، وتدشين معمل الشمولية الرقمية لاختبار جاهزية التقنيات المساعدة لتحسين الوصول، إضافة إلى تقديم خدمات خاصة من خلال مركز «آمر»، وإطلاق برنامج تدريب المهارات الرقمية (قدراتك) بمسار توعوي وآخر للممارسين، وإضافة فئة جديدة ضمن فئات جائزة الحكومة الرقمية لتحفيز الجهات الحكومية على تطبيق مفهوم الشمولية الرقمية.