أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على سعد بن ناصر بن سعد السديري - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة معه، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، ومحافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي.

كما أدى الصلاة تركي بن خالد السديري، وأبناء الفقيد ناصر، وفيصل، ومنصور، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين.