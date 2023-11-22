كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لـ«عكاظ» خطته في التوسع نحو دعم وتشجيع الجهات والمستفيدين بنشر واستخدام ومشاركة موارد التعليم المفتوحة، ورفع مستوى الوعي بها وضمان جودة مخرجاتها.

وأكدت أن المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وواحدة من أهم المنصات الوطنية في التعليم الإلكتروني، إذ تعمل على مشاركة المحتوى التعليمي وتسمح بنشره وإعادة استخدامه مجاناً، وفقاً للمعايير العالمية للموارد التعليمية المفتوحة.

وأوضحت أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مركز مستقل تأسس بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف ضبط الجودة في التعليم الإلكتروني، كما يُعنى بتعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إليه مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام فيه لتحقيق الوصول إلى تعليم إلكتروني موثوق ومتاح للجميع.

وقالت: إن منصة OERx هي أحد ممكنات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، وتعتبر منصة وطنية رقمية لبناء واستعراض ومشاركة محتوى تعليمي برخص مفتوحة وفق معايير جودة المحتوى الرقمي.

وأضافت أن المنصة تعمد إلى إثراء وتطوير المحتوى التعليمي الرقمي المفتوح، وتعزيز دور الجهات في رفع جودة مخرجات التعليم، وتوحيد الجهود في بناء ومشاركة التعليم الرقمي، والمساهمة في توفير واستدامة المزيد من الفرص التعليمية، كما تعمل المنصة على تشجيع المؤسسات التعليمية والأكاديميين والمبتكرين لمشاركة مواردهم التعليمية، مع ضمان حفظ حقوق الملكية الفكرية لجميع الموارد التعليمية المفتوحة من خلال الرخص المفتوحة.

ويبرز دور منصة OERx كنموذج مُبتكر لمشاركة التعليم الرقمي، من خلال الخدمات التي تعمل على تعزيز وتطوير تجربة الجهات والمستفيدين في إثراء ومشاركة الموارد التعليمية المفتوحة، وتشمل تقديم صفحات مخصصة للجهات، رفع الموارد وبناء مسارات تعليمية، بالإضافة للتكامل مع أنظمة ومنصات التعليم والتدريب الإلكتروني، لتمكين الجهات والأفراد واستثمار خبراتهم للمساهمة في إثراء المحتوى التعليمي المفتوح وإتاحة الوصول إليه بانسيابية وسهولة وفق المعايير المعتمدة، لتعزيز وتحسين جودة التعليم المفتوح في التعليم والتدريب الإلكتروني.

كما تعمل منصة OERx بالشراكة مع كافة الجهات في جميع القطاعات لإثراء المحتوى التعليمي المفتوح، من خلال منظومة موحّدة تمكن الجهات من مشاركة مواردها التعليمية وخبراتها في مكان واحد.

وأشارت إلى أكثر من 100 جهة مزودة للمحتوى التعليمي بمشاركة مواردها التعليمية مع المنصة، وإثراء المنصة بأكثر من 24000 مورد تعليمي مفتوح وحصدت تفاعل أكثر من 440000 زائر ومستفيد.