بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد جوزيف بواكاي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد جوزيف بواكاي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.