استقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، بفرع الوزارة في جدة اليوم (الأربعاء)، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة أحمد عبدالمجيد إبراهيم. وجرى خلال اللقاء استلام البراءة القنصلية وتبادل الأحاديث الودية.

كما استقبل الحملي، اليوم، القنصل العام لسلطنة عمان بجدة سالم بن محمد بن خليفة البوسعيدي. وجرى خلال اللقاء تسليم الإجازة القنصلية وتبادل الأحاديث الودية.

واستقبل الحملي، اليوم أيضاً، بفرع الوزارة بجدة، القنصل العام لجمهورية المالديف حسين رشيد أحمد، بمناسبة انتهاء فترة عملة قنصلاً عاماً لبلاده.