وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن أمس، بياناً مشتركاً لتقديم دعم مالي لدعم الأمن الغذائي في الصومال.

وقع البيان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ووزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل.

وسيقدم كل من المركز والوزارة مساهمة مالية لبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ مليوني دولار أمريكي مناصفة بينهما.

وأعرب الربيعة عقب التوقيع عن حرص المملكة الدائم عبر المركز على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع شركائها وخاصة مع وزارة الخارجية البريطانية، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين تتعزز من خلال دعم برنامج الأغذية العالمي لتوفير المساعدات الغذائية للمحتاجين في المناطق الصومالية الأكثر ضعفاً.

ويأتي هذا الدعم المالي في إطار الاستجابة لبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومنع المجاعة في الصومال.