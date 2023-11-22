حذرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، من قيام الأطفال بمشاركة بياناتهم الشخصية أو بيانات أسرهم مع مواقع مجهولة مثل: الاسم، أو موقع المنزل، أو الصور الشخصية، وعدم التجاوب مع الرسائل التي تصل للجهاز وإبلاغ الوالدين فوراً، والانتباه لعدم تحميل أي ملف أو لعبة بأي طريقة دون مساعدتهما.وعدم تمكين الأطفال من التجاوب مع بعض أساليب مطوري المواقع والتطبيقات وصانعي الأجهزة بتصميم وتطوير خدمات تستهدف الأطفال بشكل خاص من خلال جمع ومعالجة بياناتهم الشخصية.وشددت خلال إطلاقها حملة توعوية حول حماية البيانات الشخصية للأطفال، على توعية الأسر بكيفية حماية بيانات الأطفال الشخصية، وعدم استغلالهم بأي شكل من الأشكال في المواقع الإلكترونية، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل؛ الذي يوافق 20 نوفمبر 2023م بعنوان: لكل طفل.. كل حقوقه.وقالت: إن الهدف من إطلاق هذه الحملة ضرورة توعية الطفل بعدم الوصول للمواقع المشبوهة، وتحميل الملفات والألعاب من مصادر إلكترونية موثوقة فقط، وقيام الأسر بمراجعة البيانات الشخصية المسجلة على جهاز الطفل أو في الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، منبهة من نشر صور الأطفال أو صور أفراد العائلة على الإنترنت أو الألعاب، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر منعاً لإساءة استخدام هذه البيانات الشخصية أو تسريبها.