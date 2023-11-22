أطلقت الهيئة العامة للنقل، أمس (الثلاثاء)، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.وأوضحت أن الشاحنة تتميز بصفر انبعاثات كربونية، وتسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إضافة لمبادرات المملكة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن الشاحنة مصممة ومهيأة لنقل البضائع وفقاً لاشتراطات السلامة، وتقطع مسافات طويلة تجتاز 400 كيلومتر.وأشارت الهيئة إلى أن الشاحنة تزود بالهيدروجين كوقود لها بسعة تصل إلى 35 كيلوغراماً وضغط للغاز يصل إلى 350 باراً، إذ يأتي ذلك من خلال اتفاقية تعاون بين شركة المجدوعي للوجستيات وشركة ايربرودكت قدرة لتقديم حلول متكاملة للشاحنات الهيدروجينية من حيث التشغيل والتزود بالوقود الهيدروجيني؛ وذلك بهدف بناء نظام بيئي للتنقل الهيدروجيني في المملكة؛ لتوفير حلول متكاملة للأطراف المهتمة وتعزيز نقل الهيدروجين بالشاحنات داخل المملكة.وأبانت أن الاتفاقية تشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية ذات الصلة بالهيدروجين، بما في ذلك محطات التزود بالوقود الهيدروجيني في مواقع مختلفة في المملكة، وتهدف إلى بناء دراسة جدوى طموحة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.