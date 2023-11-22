استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وتناول خلال الاستقبال العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين. حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.من جهة ثانية، تسلّم أمير منطقة تبوك نسخة من كتاب (مقابلة مع سفينة نوح .. سيرة ذاتية لـ رؤية 2030 السعودية)، الذي قدمه الكاتب أحمد بن عبدالرحمن العرفج. وشكر أمير منطقة تبوك العرفج على هذا الإهداء، متمنياً له التوفيق.من جهته، أعرب أحمد العرفج، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على ما يوليه من دعم ومتابعة لكل ما يثري الساحة الثقافية في المنطقة.