كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد عبدالله الخليف، خطةً تطويريةً لسوق السمك المركزي بجدة. وأوضح أنه عند الاستقرار على مخطط تطوير نهائي متفق عليه سيتم البدء في التنفيذ على الفور في حال تم اعتماد المواقع من جهات الاختصاص ضمن الخطة التطويرية لمدينة جدة.وكان نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد آل دغيس، وقف على السوق وأعمال الإشراف والمراقبة والتشغيل، مؤكداً أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي أسواق النفع العام بالمحافظة ومتابعة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة بالمواقع الحيوية. وأوضح أن الزيارة تأتي لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام، كما استعرض مع موظفي الإدارة ومراقبي الأسواق المهمات التي تقوم بها كل وحدة وناقش حاجاتها، مؤكدا حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.من جهته، أكد مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني، أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تقوم مع الجهات المعنية بدورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق لضبط المخالفات وإتلاف غير الصالح للاستهلاك، إضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة، ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية، حيث يتم ذلك بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة وتسجيل الملاحظات ميدانياً، وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل وأسواق الجملة ووحدات التجزئة والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.