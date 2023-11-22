كشفت الهيئة العامة للطرق عن تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض - الطائف السريع، الذي يبلغ طوله 28 كيلومتراً، ويتضمن ثلاث حارات في كل اتجاه، ضمن جهودها الهادفة إلى تحسين جودة طرق المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، وتقريب المسافات الشاسعة بين مختلف مدن ومحافظات المملكة المترامية الأطراف، وتسهيل وصول وتنقّل قاصدي الحرمين الشريفين.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال ضيوف الرحمن، واختصار معدل زمن الرحلة ما بين جدة ومكة المكرمة إلى منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وتحسين البنية التحتية للطريق، والإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، كما يهدف لتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الطائف الدولي الجديد، وتقليل الازدحام المروري على الطريق الحالي، واختصار الطريق على قاصدي مكة المكرمة القادمين من الرياض والمنطقة الشرقية، وتحويل الشاحنات القادمة من الوسطى والشرقية وإبعادها عن دخول الطائف، إضافةً للاستفادة من الأجزاء المنفذة بشكل كامل. وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل جارٍ العمل على تنفيذها، إذ وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى 75.9% بطول ثمانية كيلومترات، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية 47.4% بطول 15 كيلومتراً، كما تم البدء أخيراً في المرحلة الثالثة من المشروع التي يبلغ طولها خمسة كيلومترات وبلغت نسبة الإنجاز فيها 19%. وسيخدم الطريق قاصدي الحرمين الشريفين.

وكان محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود قد وقف في مايو 2022 على المشروع مطلعاً على مراحله وما تم الانتهاء منه موجهاً القائمين عليه بسرعة الإنجاز لأهمية الطريق في خدمة المسافرين والحجاج والمعتمرين.