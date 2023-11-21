صدر قرار مجلس الوزراء، اليوم(الثلاثاء) بترقية الدكتور علي بن عطية بن حمد آل جابر إلى وظيفة «مستشار أول أعمال» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأعرب الدكتور علي آل جابر عن بالغ اعتزازه وسعادته بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، سائلًا الله أن يوفقه ويعينه لخدمة الدين والمليك والوطن.

ويعتبر الدكتور علي آل جابر من الكفاءات الوطنية المميزة، وتولى العديد من المهام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ وحاصل على درجة الدكتوراة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودرجة الماجستير في الإحصاء من جامعة نيوكاسل في أستراليا، والبكالوريوس في التخصص نفسه، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية.