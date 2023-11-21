انتخب أعضاء الجمعية العمومية الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد آل سعود، بالإجماع رئيسة لمجلس إدارة الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة لأربع سنوات قادمة، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أخيرا بجدة بحضور أعضاء الجمعية. وعبرت الأميرة لطيفة خلال الاجتماع عن شكرها وتقديرها لثقة الأعضاء وانتخابها، موضحة الدور الكبير الذي تلعبه الجمعية في خدمة أشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

ورفعت الأميرة لطيفة باسمها ونيابة عن أعضاء الجمعية وكافة منسوبيها والمستفيدين من خدماتها، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على دعمهما المستمر والدائم للجمعيات الخيرية، مؤكدة أن كل هذا الدعم كان له الفضل بعد الله في تطوير آلية العمل وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وتوحيد الجهود التي تصب في مصلحة المستفيدين من هذه الجمعيات.

كما قدمت الأميرة لطيفة، التهنئة لأعضاء المجلس الجدد وتمنت لهم التوفيق والحرص على إثراء مسيرة الجمعية والارتقاء بالبرامج التي تخدم المستفيدين من الجمعية.