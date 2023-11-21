أوضح المشرف على الإدارة العامة للمشاريع بجامعة جازان الدكتور علي المالكي أن المدينة الجامعية شهدت مشروع تهيئة الموقع العام للجامعة المكون من الإنارة وتصريف مياه الأمطار وسفلتة الطرق وزيادة مساحات الأرصفة وممرات المشاة بقيمة إجمالية تصل إلى 21 مليون ريال، إذ تم إنجاز ما نسبته 40%.



وأضاف: المشروع يتكون من 4 بنود رئيسة، وهي تصريف مياه الأمطار الأرصفة وممرات المشاة والإنارة والسفلتة موضحاً أن نسبة الإنجاز الفعلية في بند تصريف مياه الأمطار بلغت 90%.



وفيما يخص الأرصفة وممرات المشاة أوضح المالكي أن العمل جارٍ حالياً على إنجاز أكثر من 22 ألف متر مربع سواءً الموازية منها للطرق الرئيسية والفرعية أو في مواقف الطلاب، فيما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الإسفلت أكثر من 246 ألف متر مسطح تمثل 20% من أعمال الإسفلت مع تخطيط الطرق القائمة والجديدة.



وبين المالكي أن الجامعة اعتمدت على ترشيد الطاقة في المشاريع ذات العلاقة، وذلك بتركيب 393 عمود إنارة بتقنية الطاقة الشمسية، والانتهاء من تركيب القواعد الخرسانية لأعمدة الإنارة بنسبة 90%.