استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل بالدوحة، أمس (الإثنين)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.ونقل الأمير تركي بن محمد، لأمير قطر، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، فيما حمَّل الشيخ تميم الأمير تركي، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.