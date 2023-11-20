زار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الجناح السعودي والقطري المشاركين في معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة».

وكان في استقباله لدى وصوله للمعرض وزير البلدية في دولة قطر الشقيقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي.

وتوجه بعد وصوله للجناح السعودي، حيث كان في استقباله المشرف العام على جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو الدوحة 2023 صالح بن عبدالمحسن بن دخيّل الذي قدم شرحاً لأهم المشاريع في مجال الاستدامة، وأعمال المبادرات البيئية الخضراء، والإسهامات الفاعلة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاستثمارات في المشاريع الكبرى الصديقة للبيئة في المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك توجه للجناح القطري حيث كان في استقباله الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة ومدير إدارة الحدائق العامة بدولة قطر محمد علي الخوري، الذي قدم له شرحاً لما يحتويه الجناح القطري لأهم التحديات والحلول المتاحة التي تساعد على الانتقال إلى مستقبل صديق للبيئة، والأفكار المبتكرة، والممارسات الزراعية الحديثة التي تعزز مستقبل البيئة.

يذكر أن معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» الذي انطلق تحت شعار «صحراء أفضل، بيئة أفضل»، يقام لأول مرة في الشرق الأوسط ويستمر لمدة (6) أشهر، بمشاركة نحو (80) دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص، وجامعات ومختبرات بحث، ويهدف إلى تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية، وتكريس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.