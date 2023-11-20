التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، المديرَ العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في لندن.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المدرجة في القمة العالمية للأمن الغذائي العالمي، ومناقشة مستجدات المشاريع الصحية المنفذة بين الجانبين.

وأشاد تيدروس أدهانوم بالبرامج الطبية التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتحسين الوضع الصحي للمرضى والمصابين في أنحاء العالم.

كما تمت مناقشة الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة في غزة وأهمية إدخال الأدوية والمستلزمات الصحية المنقذة لحياة المدنيين بشكل عاجل وإمكانية الشراكة بين المركز والمنظمة.