أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج إسهامات المملكة الإيجابية والبناءة في جميع أعمال حماية البيئة والتغيير المناخي في إطار خطتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه ـرئيس وفد المملكةـ في المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المدة من 20 حتى 24 نوفمبر 2023 في دبي.

واستعرض معاليه الدور الريادي للمملكة في حماية البيئة سواءً ضمن إطار منظمة «الإيكاو» أو «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي» أو غيرهما من المنظمات، مشيراً إلى تبني المملكة مبادرات عدة، منها «اقتصاد الكربون الدائري»، ومبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ومبادرة «وقود الطيران منخفض الكربون».

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أهمية تبني الحلول الشاملة لجميع التقنيات دون تحيّز ضد أي مصدر، من مصادر الطاقة، أو تقنية من التقنيات، أو نوع من أنواع وقود الطيران، وفقاً للظروف والقدرات والخطط الوطنية لكل دولة.

ويحظى المؤتمر بمشاركة وفود من أكثر من 190 دولة حول العالم، ويهدف إلى التحاور وتبادل الخبرات حول سبل خفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران.