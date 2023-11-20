وقعت وزارة الخارجية، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، ووكيل وزارة الخارجية للمشاريع والأصول المهندس خالد بن إبراهيم الرميح.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين وزارة الخارجية، من خدمات الهيئة ودعم الوزارة في تأهيل المقاولين السعوديين، وفي نشر وإبلاغ المقاولين بمشاريع الوزارة الداخلية والخارجية على منصة المشاريع، والعمل مع وزارة الخارجية والجهات المعنية على الممكنات لتصدير المقاولين السعوديين، ومشاركة الدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولين، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي يقيمها الطرفان.

كما تهدف إلى تفعيل التعاون بين الطرفين في مجال الاستشارات الإدارية المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات والسعي لدعم الهيئة وفق اختصاص وزارة الخارجية في جهودها لتمثيل القطاع لدى الجهات الدولية من اتحادات ومؤتمرات وأي دعم ممكن تقديمه لاستضافة وفود المملكة، وكذلك السعي لدعم أنشطتها في قطاع المقاولات خارج المملكة من خلال السفارات أو القنصليات.

مثل وزارة الخارجية في توقيع مذكرة التفاهم مدير عام المشاريع الإنشائية بوزارة الخارجية المهندس أحمد بن خليل المسلماني، فيما مثل الهيئة السعودية للمقاولين الأمين العام للهيئة عبدالمجيد بن محمد الرشودي.