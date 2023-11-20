بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لخافيير ميلي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لخافيير ميلي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الأرجنتين.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الأرجنتين الصديق، المزيد من التقدم والرقي.