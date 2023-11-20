استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر لوسيل بالدوحة، اليوم (الاثنين)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.

ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد، لأمير دولة قطر الشقيقة، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما حمَّل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي بن محمد بن فهد، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد/ حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب القطري رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.