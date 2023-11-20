أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات، وذلك وفقاً للمادة الـ23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، مبينة أن التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها، خصوصاً أن الطرق تُعد أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها.

وبيّنت الهيئة أن طول الشاحنات في الأبعاد يبلغ 23 مترًا، وعرضها 2.6 متر، وارتفاعها 4.8 متر، مفيدة بأن مخالفة من يتجاوز هذه الأبعاد تبلغ 1000 ريال.

ونوّهت الهيئة بأهمية الالتزام بالحمولة النظامية للشاحنات بحيث توزع حسب المحاور، ويسمح للشاحنات ذات المحورين بـ21 طنًا، وذات الثلاث محاور بـ34 طنًا، وذات الأربعة محاور بـ42 طناً، وذات الخمسة محاور بـ45 طن، مؤكدة أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلوغرام، وتصل إلى 100 ألف ريال.

وشددت الهيئة أهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق.