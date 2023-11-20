تنتهي المهلة التصحيحية، التي منحتها الإدارة العامة للمرور، لإسقاط المركبات دون غرامات عبر منصة أبشر، بعد 101 يوم، إذ تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024.

ولفتت الإدارة في إنفوجراف على حسابها في منصة «إكس» إلى أنه يمكن إسقاط المركبة التالفة أو المهملة خلال المهلة التصحيحية من خلال الخطوات التالية: زيارة الرابط التالي http://absher.sa/vds، ثم استعراض المراكز المعتمدة، ثم التوجه للمركز، ثم تسليم المركبة واللوحات وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

وأوضحت أن خدمة إسقاط المركبات عبر منصة «أبشر» تتيح التعرف على مراكز منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة لإسقاط المركبات.