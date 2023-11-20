نبّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى الأسباب المؤدية لإيقاف صرف معاش الضمان.

وشددت الوزارة، من خلال حساب «الضمان الاجتماعي والتمكين» عبر منصة «إكس»، على أن عدم جدية المستفيد القادر على العمل في البحث عن عمل وعدم قبوله فرص العمل المقدمة له، أو عدم تقدمه لمنصات التوظيف المعتمدة لدى الوزارة، يعرضه لإيقاف صرف المعاش.

ونصّت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي على ما يلي: «يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم لمنصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة».