شارك مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، أمس (الأحد)، في أعمال الجلسة الرابعة في مؤتمر «حوار المنامة»، إلى جانب رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو الفريق البحري روب باور، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال السير توني راداكين.وشهدت الجلسة، التي جاءت بعنوان «القدرات والإستراتيجية»، حضور وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين ومفكرين إستراتيجيين من مختلف دول العالم.وتناول البياري في كلمته رؤية المملكة 2030 وتأثيرها الإيجابي على المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية وغيرها، مسلطاً الضوء على تطوير القطاع الأمني والعسكري في إطارها.وأوضح، أن وزارة الدفاع تشهد أكبر عملية تطوير في تاريخها من خلال تحوّل جذري في طريقة عملها ضمن برنامج تطويرها الطموح، مشيراً إلى أن هذه التحولات بُنيت على أسس إدارية حديثة ومبادئ متطورة تستشرف المستقبل، بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.من جانبه، أكد رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو، أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول مختلفة ذات فاعلية أكبر لمواجهتها.كما تحدّث رئيس أركان الدفاع البريطاني عن الإنفاق الدفاعي والصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة.