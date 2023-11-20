صنفت سياسة حوافز العمل الحُرّ وفقاً لنتائج تقييم أداء المستفيدين، وهي حوافز نقدية، مكافآت مالية، حوافز عينية ومعنوية، خدمات وبرامج تحفيزية، وحوافز أخرى يتم اقتراحها من الإدارة التنفيذية للعمل الحُرّ واعتمادها من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه. كما يمكن صرف الحوافز للمستحقين في حال وجود مستحقات مالية لبنك التنمية الاجتماعية مثل العملاء المتعثرين والمتأخرين بالسداد وعملاء لم يستكملوا أقساط التأمين.وكشفت سياسة الحوافز، إطلاق منصة إلكترونية تابعة لبنك التنمية لإدارة «نظام الحوافز» تقوم برصد الأداء من خلال الربط والتكامل مع المنصات المعتمدة. ويهدف المشروع إلى وضع الضوابط الخاصة بتطبيق نظام الحوافز الخاص بدعم ممارسي نشاط العمل الحر، وذلك من خلال تنظيم آلية الاستفادة من الحوافز لعملاء البنك والحاصلين على منتجات وبرامج العمل الحر، وذلك وفق ضوابط واشتراطات وسياسات يعتمدها الرئيس التنفيذي بالبنك أو من يفوضه.والعمل الحر في المملكة هو أي عمل أو نشاط يزاوله شخص يمتلك مهارة أو معرفة في مجال محدد ويقدم خدماته نظير مقابل مالي.