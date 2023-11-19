أعلن المركز الوطني للأرصاد، استمرار «الإنذار الأحمر» على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، ابتداء من الساعة 1:00 فجر اليوم (الأحد)، حتى الساعة 5:00 فجر غد (الاثنين)، حيث توقع المركز استمرار الحالة بهطول أمطار غزيرة على محافظات: العاصمة المقدسة، جدة، خليص، رابغ، الجموم، بحرة.

ويأتي ذلك بعد نحو 24 ساعة من «الإنذار الأحمر» الذي أعلنه المركز الوطني للأرصاد أمس (السبت)، ويبدأ من الساعة 1:00 فجر اليوم (الأحد)، ويمتد حتى الساعة 11 مساء اليوم، ليستمر الإنذار حتى الساعة 5:00 فجر غد (الاثنين)، وهو ما يعني 28 ساعة من «الإنذار الأحمر» والتوقعات بهطول أمطار غزيرة والرياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، والصواعق الرعدية.

وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.