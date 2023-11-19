أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، فتح التسجيل في برنامج «ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية، لدراسة اللغة الصينية» من خلال الخدمة الذاتية في نظام «فارس»، وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة.

وأكدت أن البرنامج يستهدف ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية حملة البكالوريوس، للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير في تدريس اللغة الصينية.

وكشفت أن الضوابط والشروط المنظمة للترشيح تتمثل في ما يلي: ألا يزيد عمر المرشح عند بداية الدراسة على 40 عاما، ألا تقل درجة التقدير في تقوير الأداء الوظيفي عن «ممتاز» في آخر سنتين، ألا يكون المرشح ممن أخلّ بواجباته الوظيفية أو صدرت بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العاملين السابقين للترشيح، وألا يكون محالا إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفا في قضية قائمة أو منظورة.

كما تضمنت الضوابط والشروط: أن يتعهد المرشح بالموافقة على تدريس مادة اللغة الصينية في مراحل التعليم العام المختلفة، أن يتعهد المرشح بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه، ألا يسبق للمرشح الحصول على قرار ابتعاث أو إيفاد وتم الانسحاب منه أو الاعتذار عنه دون مبررات تقبلها اللجنة المعنية أو إنهاؤه من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة خلال آخر سنتين، ألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن «جيد» تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة.

كما يشترط أن يكون المرشح حاصلا على «5» درجات في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها، تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة، أن يجتاز المرشح دورة في اللغة الصينية داخل السعودية بالتنسيق مع معاهد متخصصة في ذلك، ألا تقل خدمة المرشح في الوظيفية التعليمية عن سنتين (تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة).

ويشترط أيضا أن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابع لها والمقابلة النهائية في الوزارة (تخضع للمفاضلة لدى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة) وتتم معاملة جميع المرشحين إداريا وماليا وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 1550 وتاريخ 1440/6/9، كما تتضمن الشروط والضوابط اجتياز تقييم تجانس الثقافات.

وحول المستندات المطلوبة للتقديم على البرنامج، أوضحت إدارة تعليم جدة أنه يتم رفع الطلبات للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث بالوزارة من قبل إدارات التعليم بعد الفرز والدراسة عن طريق نظام «فارس»، ويتم إرفاق المستندات التالية بصيغة PDF: صورة من شهادة اجتياز اللغة الإنجليزية، السيرة الذاتية للمرشح، صورة من الهوية الوطنية، صورة من جواز السفر للمرشح، صورة من شهادة آخر مؤهل للمرشح، تعهد المعلم/المعلمة بتدريس اللغة الصينية بعد إنهاء البرنامج، تعهد المعلم بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه.