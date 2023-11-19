من المتوقع أن يتخذ مجلس الشورى، قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، والتقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/‏‏1444هـ. ويستمع المجلس مجدداً إلى وجهة النظر والتوصيات المقدمة من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء حيال التقارير.ويناقش المجلس في جلسة غدٍ، التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، عقب الاستماع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.فيما يناقش المجلس، تقريرين تقدمهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنهما التقريران السنويان لمجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف، قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنهما.ويصدر المجلس عدداً من القرارات المتعلقة بمذكرات للتفاهم والتعاون بين المملكة وعددٍ من الدول الصديقة.