علمت «عكاظ» من مصادر عدلية أن المحكمة العليا صادقت على حكم محكمة الاستئناف، الذي يقضي بالسجن لمدد تصل إلى 70 عاماً على 26 متهماً في قضية «صكوك الباحة» المشبوهة، بينهم قاضٍ وكاتب عدل سابقَان، وكُتّاب ضبط، وتجار عقار، ومواطنون. واكتسبت الأحكام قطعيتها الموجبة للنفاذ على جميع المتهمين. ويشار إلى أن قضية الصكوك المشبوهة في الباحة بدأت عام 2011، واتُهم فيها عدد من الشخصيات الاعتبارية في الباحة، بينهم قاض وكاتب عدل سابقان، ورجال أعمال. وباشرت لجان عدة التحقيق معهم لمدة شهرين، وأدانتهم باستخراج صكوك دون ضبوط، واستخدام هويات مواطنين في بيع وشراء وإثبات حجج استحكام دون علمهم. واستمعت لأقوال المتهمين وأكثر من 40 شاهداً، وأودعت 12 متهماً السجن في 2012 لأكثر من عام؛ إثر المصادقة الأوليّة على أقوالهم لدى المحكمة الجزائية في منطقة الباحة.