أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، رفع مستوى الإنذار في العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والجموم وبحرة في منطقة مكة المكرمة إلى «الإنذار الأحمر»، ابتداء من الساعة 1:00 صباح غد (الأحد) حتى الساعة 11:00 مساء.

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات، تصاحبها تأثيرات تتمثل في: رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وكان المركز قد أعلن في وقت سابق اليوم إنذاراً بـ«اللون الأصفر» في منطقة مكة المكرمة، متوقعاً هطول أمطار خفيفة تصاحبها رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية، ابتداء من الساعة 10 صباح اليوم ويستمر حتى الساعة 10 مساء، وشمل الإنذار: العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الشعيبة، بحرة، الجموم، الكامل، خليص.

كما أطلق «الإنذار البرتقالي» على: العرضيات، أضم، ميسان، ابتداء من الساعة 1:00 ظهر اليوم ويستمر حتى الساعة 9:00 مساء، متوقعاً هطول أمطار متوسطة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.