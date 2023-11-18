أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، إطلاق جسر بحري لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يمثل توسعاً كبيراً جداً في حجم المساعدات.

وقال الجطيلي في لقاء اليوم (السبت) مع قناة الإخبارية، إن أول باخرة من الجسر البحري ستنطلق اليوم، وستحمل مساعدات إغاثية تزن 1050 طناً، وهو ما يوازي حجم 25 طائرة.

وأكد أن هذا الجسر البحري يوسع قدرة المركز على حشد أكبر كمٍّ من الموارد في القطاعات ذات الأهمية القصوى في هذه المرحلة، وهي مرحلة التدخل الإنساني العاجل الطارئ الذي يركز على المساعدات الصحية وقطاع الأمن الغذائي وقطاع الإيواء، وسيستمر هذا الجسر بإطلاق بواخر في مواعيدها المحددة لهدف حشد الموارد لإدخالها في أسرع وقت من خلال معبر رفح.



