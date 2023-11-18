أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1445/4/25 حتى 1445/5/1 الموافق من 9 - 2023/11/15، عن ضبط 17,556 مخالفًا، منهم 11,219 مخالفًا لنظام الإقامة، و3782 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2555 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 756 شخصاً، 60% منهم يمنيو الجنسية، و38% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 38 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 51,089 وافداً مخالفًا، منهم 44,145 رجلاً، و6944 امرأة، في حين تمت إحالة 43,975 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1860 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,636 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة، أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل، والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، موضحةً أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.