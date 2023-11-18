أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، إنذاراً جديداً في منطقة مكة المكرمة باللون الأصفر، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة تصاحبها رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وشمل الإنذار: العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الشعيبة، بحرة، الجموم، الكامل، خليص، فيما كشف المركز أن الإنذار يبدأ من الساعة 10 صباح اليوم، ويستمر حتى 10 مساء.

كما أعلن المركز «الإنذار البرتقالي» على: العرضيات، أضم، ميسان، ابتداء من الساعة 1:00 ظهر اليوم ويستمر حتى الساعة 9:00 مساء، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة تصاحبها رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد أكد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.