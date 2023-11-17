أعلنت منصة «مساند» -إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية-، استئناف خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، وذلك بعد أن كشفت في وقت سابق عدم التمكن من إصدارها لوجود إجراءات تحسينية على الخدمة.

وتفاعلت المنصة مع الاستفسارات الواردة إليها عبر منصة «إكس»، حيث قالت إن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية متاحة الآن، ويمكن للعميل الاستفادة منها وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في خدمة التأمين عند التعاقد من خلال منصة «مساند».

يذكر أن التأمين على عقود العمالة المنزلية يهدف لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي، كما أن التأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات، فيما لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية الحالية من خلال منصة «مساند».

وتكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى السعودية وتفعيل الوثيقة التأمينية، وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية، وفي حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يوما الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.