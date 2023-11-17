أكدت المملكة العربية السعودية التزامها القوية بمكافحة العنصرية والتمييز في مكان العمل، وتعزيز المساواة والتنوع، وتقوم بذلك من خلال تمسكها بالشريعة الإسلامية التي تؤكد نبذ هذه الممارسات ووصفها بالجهل، ومن خلال رؤية السعودية 2030.

ووفقا لما كشفه الوفد الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبر منصة «إكس»، فقد جاء ذلك خلال كلمة السعودية خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة الخامسة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، البند (136) «التصدي للعنصرية وتعزيز الكرامة للجميع».

وأضاف أن محاربة التمييز العنصري تمثل ركيزة أساسية في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في جميع أنحاء العالم، ويعتبر التنوع مصدراً للقوة والإبداع لتحقيق التطور في العمل والتنمية المستدامة، خصوصاً لمنظمة عريقة مثل الأمم المتحدة، التي تضم العديد من الأعراق والجنسيات المختلفة.

وتابع: استطاعت السعودية من خلال رؤية 2030 تطبيق مجموعة من المبادرات والإصلاحات التي مكّنتها من تقييم الموظفين على أدائهم وإنجازاتهم وليس على جنسهم أو جنسيتهم أو غيرها من المعايير العنصرية. كما تشجع السعودية الأمم المتحدة والدول الأعضاء على تطبيق كل ما يساعد في نبذ العنصرية والتمييز في مكان العمل.