مركبات إسعاف سعودية لدعم الأشقاء في قطاع غزة
مركبات إسعاف سعودية لدعم الأشقاء في قطاع غزة
مركبات إسعاف سعودية لدعم الأشقاء في قطاع غزة
مركبات إسعاف سعودية لدعم الأشقاء في قطاع غزة
وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.