برعاية كريمة من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تم الأحد الماضي مراسم توقيع برنامج فقيه ضمان، وذلك بحضور نائب الوزير المكلف المهندس سلطان الجريس، والمدير التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه فرع الرياض البروفيسور أيمن عبده.

وقد وقع على الاتفاقية كل من المهندس سلطان الجريس، والبروفيسور أيمن عبده، بحضور ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، وشركة بوبا للتأمين.

ويأتي برنامج فقيه ضمان انطلاقًا من حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المملكة، وضمن مبادراتها لتغطية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، ولاسيما الفئات الأكثر احتياجًا.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الرعاية الصحية لجزء من المنتسبين للضمان الاجتماعي، وذلك من خلال تأمينهم بخدمات صحية شاملة في مستشفى الدكتور سليمان فقيه.

وفي كلمة له خلال مراسم التوقيع، أكد المهندس سلطان الجريس أن برنامج فقيه ضمان يشكل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم جهود الوزارة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأضاف أن البرنامج يعكس التزام الوزارة بتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، ومنها توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين، وتحسين جودة الحياة لهم.

من جانبه، أعرب البروفيسور أيمن عبده عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن المستشفى حرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، بما يتوافق مع احتياجاتهم ورغباتهم.

وأشار إلى أن البرنامج سيسهم في توفير الرعاية الصحية الشاملة للمستفيدين منه، ورفع مستوى صحتهم ورفاهيتهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه الطبية الدكتور مازن فقيه, بأن برنامج فقيه ضمان نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.