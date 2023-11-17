شهدت العاصمة الرياض منذ ساعات هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وسط استنفار القطاعات الحكومية المختلفة لتنفيذ الخطط المشتركة الشاملة في مثل هذه الظروف الجوية، فيما لم تسجل الجهات الرسمية أي أضرار بشرية أو في الممتلكات.

وأكد متحدث الأرصاد حسين القحطاني استمرار الحالة المطرية على ⁧‫الرياض⁩ لساعة متأخرة من هذه الليلة، بأمطار متوسطة عموماً وغزيرة في فترات متفاوتة على بعض الأحياء، خاصة وسط وشمال العاصمة.

كما دعا الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية، وتوخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وإبعاد الأطفال عن مناطق تجمعات المياه.

من جهتها كثفت أمانة الرياض جهودها الميدانية تزامنًا مع الحالة المطرية في العاصمة للحفاظ على سلامة السكان خلال الحالة المطرية في إطار خطة شاملة في المنطقة.

ووجهت الأمانة إرشادات توعوية إلى السكان تتضمن تعليمات في كيفية التعامل مع الحالة المطرية، أبرزها تجنب مواقع تجمع مياه الأمطار، ترك مسافة آمنة بين المركبات، تخفيف السرعة أثناء القيادة، استخدام إشارات التنبية عند انعدام الرؤية، الابتعاد عن مناطق الأشجار لتجنب خطر سقوطها.

وحثت أمانة الرياض السكان على ضرورة المبادرة بالتبليغ، عبر مركز الأمانة 940 أو تطبيق مدينتي عن أي مواقع تتجمع فيها مياه أمطار السيول، إلى جانب التبليغ عن أي مهددات للسلامة العامة في جميع حالات الطوارىء التي تشهدها طرقات العاصمة.