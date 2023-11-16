عملت الكلية التقنية للبنين بالرياض على عقد شراكات تستهدف توظيف الخريجين خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1445هـ.

وأوضح المهندس فهد العنزي أن الكلية تعمل بشكل موازٍ، بالإضافة إلى برامجها التدريبية على شراكات إستراتيجية مع سوق العمل في كافة القطاعات الحكومية والأهلية من أجل بحث فرض التوظيف، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار المهندس العنزي إلى أن الفصل التدريبي الأول شهد عقد 11 لقاء توظيف داخل الكلية، استضاف فيها مكتب التنسيق الوظيفي العديد من القطاعات الحكومية والأهلية؛ بهدف توفير وظائف مباشرة لخريجي الكلية بمختلف التخصصات، تم خلالها توفير نحو 300 وظيفة.

كما تم خلال الفصل عقد اتفاقيتي توظيف مع شركات القطاع الخاص لتوفير 250 وظيفة أخرى خلال العام التدريب الحالي.