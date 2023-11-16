في مهرجان أثر الإبداعي السعودي لهذا العام، تميزت The Bold Group بمشاركتها الملفتة وإطلاق مبادرة مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أقيم المهرجان في فندق آر دي سي - كراون بلازا في الرياض، حيث شهد تجمعا لكبار المحترفين في مجال الدعاية والإعلان في المملكة والمواهب الإبداعية وروّاد القطاع، أكدت The Bold Group التزامها بإحداث التقدم التقني في قطاع الدعاية والإعلان من خلال الذكاء الاصطناعي.

تمحور جناح الشركة حول مبادرتها حيث جسّد دمج الذكاء الاصطناعي مع السياق الثقافي الفريد لصناعة الدعاية والإعلان في المملكة العربية السعودية، تشكل هذه المبادرة قفزة تقنية تتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية لقطاع الإعلان، حيث تهدف إلى تعزيز الارتباط الثقافي لحملات الإعلان وتطوير أدوات مصممة خصيصًا للسوق السعودية.

قدم كل من عبير العيسى، وزياد أبو رجيلي، ورشا الصالح مواضيع تخص ريادة القطاع الإبداعي، حيث كانوا من المتحدثين الرئيسيين في المهرجان، تحدثت عبير عن رؤيتها في الجلسة التي ناقشت التحديات المتطورة في مجال الإبداع في المملكة العربية السعودية، وشارك زياد أبو رجيلي بتحليلاته حول العوالم الافتراضية كالميتافيرس وأهميتها في خلق التجارب الشيقه، وتناولت رشا الصالح موضوع التفاعل المتطور للشباب في القطاع الإبداعي، مؤكدة على احتياجاتهم وطموحاتهم.

تم تصميم مبادرة The Bold Group لتلهم وتشجع المحترفين المبدعين وقادة القطاع على اكتشاف واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الدعاية والإعلان، وتسلط الضوء على جهود الشركة في تعزيز التعاون والشراكات والاستثمارات التي تسهم في تعزيز تقدم صناعة الدعاية والإعلان في المملكة.

علقت عبير العيسى على المبادرة قائلة: «مبادرتنا هي رحلة لاحتضان الذكاء الاصطناعي بطريقة تكمل وتثري نسيجنا الثقافي، تماشيًا مع الرؤية الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية». وأضاف زياد أبو رجيلي: «نحن على أعتاب عصر جديد حيث يقدم الذكاء الاصطناعي رؤى عميقة، مما يؤكد التزامنا بالتعلم المستمر والتطور في صناعة الإبداع».

مشاركة The Bold Group في مهرجان أثر الإبداع السعودي تُسلط الضوء على التفاني الذي تظهره الشركة في ريادة تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الدعاية والإعلان والتزامها تجاه المجتمع الإبداعي، كما وضعت المشاركة في المهرجان معيارًا جديدًا في الصناعة ويمهد الطريق للابتكارات المستقبلية.