أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أن الأمن هو أساس التنمية، والمواطن هو رجل الأمن الأول، وأن تعاون المواطن من الأمور الأساسية في حفظ الأمن والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن.

وبين أن المنطقة مقبلة على مشاريع ضخمة في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظتي الحرث والطوال مساء اليوم، حيث التقى العديد من المشايخ والأعيان واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم التي كان أبرزها المطالبة بتنفيذ مشاريع المياه المتعثرة وتوسيع النطاق العمراني ومشاريع الطرق.

وقدم الجميع شكرهم لأمير المنطقة على هذه الزيارة الكريمة.

حضر اللقاء وكيل الشؤون الأمنية بإمارة المنطقة محمد الشمراني، ومدير شرطة جازان اللواء الدكتور عويد العنزي، ومحافظا الحرث والطوال.