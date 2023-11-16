الرياض: ضبط مسافر في مطار الملك خالد الدولي حاول المغادرة بوثيقة مزورة أخبار الخميس 16 نوفمبر 2023 17:43 «عكاظ» (جدة) 15080 مشاهدة المخالف بعد ضبطه تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة السعودية بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.< Previous PageNext Page > مطار الملك خالد الدولي الجوازات السعودية مطار الملك خالد في الرياض جوازات مطار الملك خالد ضبط مسافر حاول المغادرة بوثيقة مزورة