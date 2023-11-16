ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة السعودية بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.