المخالف بعد ضبطه
المخالف بعد ضبطه
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«عكاظ» (جدة)
ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة السعودية بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.