أكد أمين عسير المهندس عبدالله الجالي، خلال زيارته التفقدية لبلديات قنا وبارق والمجاردة، أن أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وعد المواطنين بالمشاريع، وأوفى بوعوده، ونراها الآن في الميدان، مضيفاً أن هناك مشاريع كثيرة قادمة لتلك المحافظات والمراكز، وعلى مستوى عسير بشكل عام، وتشمل سفلتة وحدائق ومشاريع مشهد حضري ودرء أخطار السيول. ووقف أمين عسير على مشاريع بلدية في مركز قنا بقيمة 208مليون ريال، شملت مشاريع حديقة المليحة التي تطل على وادي قنا، حيث تم تصميمها وفق معايير المشهد الحضري، وتضم في جنباتها ثلاثة ملاعب وجلسات، ومشروع طريق الرفود بطول 16 كيلو وعرض 30مترا، والذي يربط شمال قنا بالمركز، ومشروع ممشى وادي قنا بطول 500 متر وفق معايير المشهد الحضري ويضم مضمارا للدرجات وعددا من الجلسات، كما وقف على مشروع طريق المحور الوسطي بطول 3 كيلو، ويربط الحزام الدائري بالشارع العام، وكذلك وقف على المشاريع البلدية في بارق بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 22 مليون ريال، واطلع على مشروع صيانة وتأهيل وتطوير ممشى شمال بارق بطول 600 متر وبمساحة 12 ألف متر مربع، واطلع على مشروع سفلتة طريقي القريحاء وثلوث المنظر بطول 19 كم وبعرض يتجاوز 20م، وكذلك على مشروع صيانة الأرصفة وممرات المشاة بطول 2.8 كم وعرض 20م، ومشروع سفلته داخل الأحياء، فيما وقف على مشاريع بلدية في محافظة المجاردة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 25 مليون ريال، شملت مشروع ممشى مركز الحي وممشى جامع الملك عبدالعزيز مع طريق اليمامة، ومشروع سفلتة طريق الحزام وطريق التوحيد الرابط بمحافظة النماص، والأعمال الحجرية لممشى مشراف، ومشروع طريق اليمامة النموذجي، فيما كرّم عددا من المواطنين الذين كان لهم مشاركات مجتمعية مع البلديات نتيجة تبرعهم بأجزاء من أملاكهم لصالح مشاريع بلدية قائمة، مثمناً لهم هذا الدور الكبير.