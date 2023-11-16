أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الرجال والنساء، للعمل في سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهندية (نيودلهي).

وكشفت أن الوظائف المطلوب شغلها بمسميات: سكرتير تنفيذي، وظيفة إدارية مساندة، أخصائي قانوني، أخصائي أمني، مشرف حاسب آلي، مترجم لغة هندية، موضحة أن الجدارة هي الأساس في اختيار المرشحين لشغل الوظيفة.

وأكدت أن الشروط المطلوب توفرها في المتقدمين والمتقدمات تتمثل في ما يلي: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصلا على الدرجة العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة وفق التخصصات الموضحة في الوصف الوظيفي وبتقدير لا يقل عن «جيد جيدا»، وإذا كان المؤهل من خارج السعودية فتتم معادلته من الجهة المختصة.

كما يشترط على المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن «5» في اختبار «ILETS» أو ما يعادلها في اختبار «TOFEL» أو لغة البلد المضيف، أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن يتعهد خطياً بمباشرة مهمات عمله لدى البعثات في الخارج.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المزايا المالية تتمثل: أجر شهري، بدل سكن، تأمين طبي، تذاكر سنوية، بدل رسوم مدارس للأبناء في الخارج، وبدلات أخرى، موضحة أن التقديم يبدأ اليوم (الخميس) 16 نوفمبر 2023، ويستمر حتى الأربعاء القادم 22 نوفمبر 2023، حيث يتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://jobs.mofa.gov.sa/#ar/sites/CX_4003.