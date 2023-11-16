كشفت هيئة الحكومة الرقمية أعداد المستفيدين من برنامج «قدراتك» لدعم القطاع الحكومي في المملكة وتمكينه، عبر تطوير القدرات والمهارات البشرية، والذي استفاد منه أكثر من (1600) متدرب ومتدربة.

وتسعى الهيئة من خلال البرنامج إلى تمكين القطاع الحكومي في المملكة للوصول لمستويات متقدمة من النضج الرقمي، وتطوير القدرات الرقمية للكفاءات الوطنية من القيادات ومنسوبي القطاع الحكومي، إضافة لتنمية خبرات العاملين في مجال التحول الرقمي من خلال شراكات دولية؛ تقدم أحدث الممارسات العالمية، وصولا إلى حكومة رقمية استباقية.

وقدم برنامج «قدراتك» أكثر من 120 برنامجًا تدريبياً، واستفاد منه أكثر من 130 جهة حكومية، وتم تقديم البرامج في 8 دول، بالشراكة مع أفضل 100 جامعة دولية.

ويندرج البرنامج الذي نال شهادة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2022) عن فئة بناء القدرات، ضمن جهود هيئة الحكومة الرقمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية، من خلال ثلاث مسارات تدريبة وهي: قدراتك للقيادات، قدراتك للمحترفين، قدراتك للوعي الرقمي.

ويهدف برنامج قدراتك الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية في أكتوبر 2021؛ إلى تنمية مهارات المختصين العاملين في قطاع المعلومات والتحول الرقمي بالجهات الحكومية لتحقيق رؤية وقيم الحكومة الرقمية.