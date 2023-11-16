أعلنت وزارة الخارجية إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية عضواً في المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» (UNESCO) للفترة 2023 - 2027.

وأوضحت أنه تمت إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة، مؤكدة أن العضوية تسهم في تعزيز توجهات المملكة المستقبلية للمجتمعات الدولية، ومد جسور التواصل والحوار بين الشعوب، ودعم الابتكار والفنون.

يذكر أن المملكة انضمت لمنظمة «اليونسكو» منذ تأسيسها عام 1945، وهي منظمة تختص بمجال التربية والعلوم والثقافة، وتضم عضويتها 194 دولة، ومقرها مدينة باريس.