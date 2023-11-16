كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، 18 موقعاً لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والتعليمات.

وتوزعت المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها، إلى ما بين طبيعية وساحلية وخدمية وأثرية، إضافة إلى حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وغيرها.

وأكدت «إحكام» أن هذه المواقع تمثلت في ما يلي: حدود الحرمين الشريفين، مسارات ومحطات الكهرباء، المواقع الأثرية، قمم الجبال، المحميات الوطنية، المشاعر المقدسة، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، مواقع الخامات المعدنية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.

وأضافت أن من المواقع أيضا: محميات الحياة الفطرية، حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، المرافق والخدمات العامة، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، أراضي المراعي والغابات، أراضي المتنزهات البرية، الأراضي الساحلية، حرم الحدود.