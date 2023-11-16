نظم المركز الطبي الدولي حملة توعوية بمرض السكري على مدار يومين، بحضور الدكتور وليد فتيحي الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكري وفي إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للمركز وسعيه لنشر الثقافة الصحية ومفاهيم الطب الوقائي.

وقد اشتملت الحملة التي أقيمت في كل من المقر الرئيسي بمستشفى المركز الطبي الدولي بجدة، وفرع مجمع العيادة الأولى بمركز إيتوال بجدة، ومقر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) على العديد من الفعاليات المهمة التي تضمنت: فحوصات مجانية للمعرضين للإصابة بالسكري، تحليل سكر الدم التراكمي، إضافة إلى استقبال أطباء الغدد الصماء والسكري وأخصائيي التغذية والمثقفين الصحيين للحضور والإجابة عن أسئلتهم.

وركزت الحملة على نشر الوعي والتثقيف الصحي بأنواع مرض السكري الذي يعد من أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، وأسباب الإصابة به، والمضاعفات المحتملة المصاحبة له؛ مثل: القدم السكرية واعتلال الشبكية السكري واعتلال الكلية السكري ومشكلات الأسنان وغيرها.

كما حرصت الحملة على التوعية بضرورة إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن احتمالية الإصابة بالسكري للوقاية منه، وتجنب الإصابة بالعديد من المضاعفات الخطيرة له في حالة الإصابة.

وشدد الدكتور وليد فتيحي الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي استشاري الغدد الصماء والسكري على أهمية إجراء الفحص المبكر لتشخيص السكري من النوع الثاني لكل من بلغ 45 عاماً، حتى لو لم تظهر لديه أي أعراض، أو لو كان مصاباً بالسمنة أو زيادة الوزن، أو لديه تاريخ عائلي للإصابة، أو تم تشخيصه من قبل بمقدمات السكري.

وأشار إلى أن الفحص المبكر لمرض السكري يساعد على تجنب الإصابة بالمرض أو السيطرة عليه مبكراً في حال التشخيص بالإصابة، كما أن اتباع نمط حياة يتضمن تناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطورة الإصابة بمضاعفات المرض.